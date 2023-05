“Che ca**o ti guardi?” | massacrato da baby gang di marocchini nel sottopassaggio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag — Colpevole di uno sguardo di troppo:, pestato a sangue neldella stazione treni dalla «solita»di violenti, presenza costante ormai replicata nei quartieri di ogni città d’Italia. E’ accaduto ieri pomeriggio ad Avezzano, (L’Aquila), dove un 39enne del luogo è finito all’ospedale con una prognosi di venti giorni procurata da uno sfortunato incontro con un branco di ragazzini stranieri.massacra uomo in un sottopasso L’uomo è stato ritrovato da un passante riverso per terra, mentre perdeva sangue dalla bocca e dal naso. Accompagnato al pronto soccorso. è stato affidato alle cure dei medici che hanno riscontrato una frattura nasale e varie ecchimosi. «Mentre stavo per uscire dal tunnel del ...

Tra Lega e Fratelli d'Italia, come spesso è accaduto nella partita delle nomine di aprilenella ... 'Alcuni estranei alla Lega, il partito di Giorgetti, sostengonoil ministro dell'Economia un ...... via Gatta (SP 9), ponte sul fiume Secchia fino al confine comunale: questo è il percorsosarà ... Le intersezioni tra le strade saranno presidiate da volontariforze di Polizia. Gli accessi ...sono troppo magra e non va bene. Sono troppo grassa e non va ... la ragazza ha anche aggiunto: 'poi quando mi vedono dal vivo ... E sti gran**igli devo dì'. Di seguito un post Instagram ...

«Che ca**o guardi», gang di 16enni marocchini pesta a sangue un passante nel sottopassaggio della stazione leggo.it

Il sovrano e la famiglia reale inglese devono sottostare a regole di sicurezza ed etichetta quando viaggiano. Ecco segreti e bufale sui viaggi dei Reali ...Breve guida alla certificazione Leadership in Energy and Environmental Design che valuta la sostenibilità ambientale degli edifici ...