Champions League | Stefano Pioli | “Brutto primo tempo Dobbiamo crederci ancora | può succedere di tutto…”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023)cerca di rimanere concentrato e fiducioso al termine del match valevole come andata delle semifinali di2023. Ilcapitolo dell’EuroDerby ha visto il Milan capitolare in casa con il punteggio di 2-0 a favore dell’Inter, con la squadra nerazzurra che ha saputo sbloccare il match dopo soli 8 minuti con la rete di Dzeko su corner, quindi andando a raddoppiare dopo pochi istanti con Mkhitaryan. Ai rossoneri a questo punto occorrerà la grande impresa nella sfida di ritorno che si giocherà martedì 16 maggio alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e che eleggerà quale delle due milanesi potrà volare allo stadio Ataturk di Istanbul per la finale della massima competizione continentale per club del 10 giugno prossimo. Al termine della sfida persa contro l’Inter ...