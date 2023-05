Champions League | polemiche sul gol di De Bruyne | il pallone era fuori

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La semifinale didi ieri sera tra Real Madrid e Manchester City si è conclusa con un pareggio. 1-1 nei primi 90? minuti che mantiene la qualificazione alla finale in bilico. Tutto si deciderà a Manchester. Secondo Carlo Ancelotti però il risultato poteva essere diverso e l’ha pure detto all’arbitro. Il gol di Deinfatti nasce da un recuperò palla di Bernardo Silva che, secondo Ancelotti, è avvenutodal rettangolo di gioco. The ball appeared to go out of play in the buildup before Kevin De’s equalizer against Real Madrid. VAR did not review the goal. pic.twitter.com/gjPBmNYnr8 — ESPN FC (@ESPNFC) May 9, 2023 Una partita digiocata sul filo della tensione agonistica. Gli unici due acuti, in mezzo a tanta classe e un a gioco al limite della perfezione, li hanno ...

