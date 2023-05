Champions League | Milan | dopo il provino Leao raggiunge la squadra in albergo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Saranno ore di attesa, di speranza per ilquelle che precederanno le scelte di Stefano Pioli. O meglio la scelta, legata alla presenza fra i convocati di Rafael. Il portoghese, uscito10 minuti contro la Lazio per un problema muscolare, ha svolto nella mattinata di mercoledì 10 maggio undecisivo in un blindatoello. Prima del pranzo, all’Hotel Melià fra lo stupore generale è arrivato Rafaelche all’interno di una macchina daello ha raggiunto il resto dellain. La presenza del portoghese nel derby di andata contro l’Inter verrà decisa solo nel pomeriggio, quando lo staff tecnico si confronterà con lo staff medico. Nel frattempo, però,è con la ...

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha parlato a Prime Video dell'euroderby e delle sensazioni che si provano in una semifinale contro il Milan in: 'Fa un bell'effetto sentire l'Inter in semifinale didopo tutto questo tempo. Dopo il 3 - 1 in campo ho già pensato al derby della semifinale. Il momento più bello è stato ...

Oggi è il giorno della seconda semifinale di Champions League tra Milan ed Inter, valida per un posto all'ultimo atto della massima competizione europea che si svolgerà il prossimo 10 giugno alla Atat ...In casa rossonera il dubbio sulla presenza o meno di Rafael Leao nel derby di Champions League di questa sera rimarrà fino ad oggi pomeriggio quando è in programma la riunione ...