Champions League | le ultime su Leao | ci sarà o no?

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 10 maggio 2023), lesu: il portoghese del Milan soffre per un problema muscolare che lo sta limitando: cio no? PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In casa Milan si cerca di capire con certezza qualeil destino diper quanto riguarda l’andata della semifinale di: gioca oppure Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.