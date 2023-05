Champions League | il primo derby va all' Inter

(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI - Grazie a untempo di assoluto dominio l'si aggiudica l'andata delle semifinali di, battendo il Milan neldei due ravvicinatidella Madonnina versione europea. A San Siro finisce 2-0 con le firme di Dzeko e Mkhitaryan nelle battute iniziali di gara: un risultato pesante quello centrato dalla squadra di Inzaghi, che tra 6 giorni avrà la possibilità di fare anche una partita piu' difensiva avendo a disposizione due risultati su tre (basterebbe in realtà pure un ko di misura). Gli uomini di Pioli invece saranno chiamati a un miracolo per volare in finale. È un avvio da sogno per i nerazzurri, un autentico shock invece per i rossoneri: in appena undici minuti la squadra di Inzaghi mette sensibilmente in discesa la sfida, trovando il vantaggio ...

Sulla corsa alla qualificazione in, Sarri si è espresso così: "In questo momento andiamo a giocarcela punto a punto , è chiaro che dobbiamo andare oltre questo periodo se vogliamo ...La Nazionale, le punte azzurre, Retegui, il derby di, l'amico Vialli, i giovani. L'ultimo è Edoardo Bove, centrocampista della Roma in rete in Europacontro il Bayer Leverkusen: '...Anche le prime due saranno in campo domani e tornano ad avere grosse velleità di qualificazione alla prossima. Con tre punti a La Spezia, Pioli avvicinerebbe ancor di più Sarri. ...

Incastrata tra le due sfide di Champions contro l'Inter, il Milan dovrà sudare per battere lo Spezia, impegnato nella lotta salvezza.