Champions | Inzaghi | ' grande gara | a un passo dal sogno'

MILANO - "Qualificazione molto vicina per l'Inter" . Questo il 'verdetto' di Fabio Capello , che dopo l'andata della semifinale diLeague vinta per 2 - 0 dalla squadra di Simonecontro il Milan ha lanciato una durissima stoccata ai rossoneri e al loro tecnico Stefano Pioli . "Non riesce a trovare le contromisure,...... Coppa Italia (1) e(1) e adesso ha un bel vantaggio in vista della semifinale di ritorno di martedì che disputerà in casa. Simonedai suoi ha avuto la risposta che voleva e non ha ......a un primo tempo di assoluto dominio l'Inter si aggiudica l'andata delle semifinali di... un risultato pesante quello centrato dalla squadra di, che tra 6 giorni avrà la possibilità ...

Le parole di Simone Inzaghi nell'intervista post partita di Milan-Inter Grandissima partita d'andata dei nerazzurri nel derby di San Siro tra Milan e Inter, che vale l'accesso alla finale di Champions ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...