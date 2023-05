Champions | Ancelotti | risultato non premia ciò che abbiamo fatto

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "Ilcredo che non premi quello che". Carlocommenta dai microfoni di Sport Mediaset l'1 - 1 del suo Real Madrid con il Manchester City nella semifinale di. "...

"Il risultato credo che non premi quello che abbiamo fatto". Carlocommenta dai microfoni di Sport Mediaset l'1 - 1 del suo Real Madrid con il Manchester City nella semifinale di. "Ma questa prestazione ci lascia sensazioni positive - dice ancora -...... Stefano Pioli e Simone Inzaghi, entrambi alla prima semifinale diin carriera " laddove dall'altra parte del tabellone in due ne fanno diciannove, Guardiola (dieci) e(nove). ...Dopo il pareggio per 1 - 1 tra Real Madrid e Manchester City nell'andata delle semifinali diLeague, Fabio Capello, ai microfoni di Sky ha ...

Ancelotti e l’euroderby di Champions: "Non riesco a non dire forza Milan” Tuttosport

Carlo Ancelotti ai microfoni di Canale 5 dopo il pareggio (1-1) andata semifinale Champions League contro il Manchester City: “Il risultato non premia quello che abbiamo fatto, ma ci lascia sensazioni ...Si decide tutto all'Etihad Stadium. La semifinale di andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, la sfida tra due grandissime squadre piene di talento e tra due santoni della panchin ...