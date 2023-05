Cessione Sampdoria | il CdA a Milano per altri incontri | Ferrero a colloquio con Cairo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sono ore bollenti in casa, dove il futuro resta appeso ad un filo e con il CdA impegnato a trovare un possibile investitore. Quella...

... il Napoli nella scorsa sessione estiva di mercato ha visto ladi Koulibaly. Una perdita ... Concludiamo il discorso sui difensori con Bereszynski, arrivato in prestito dalla; il ...Facciano silenzio quelli che, tra unae l'altra, hanno inventato favole di distrazione di massa . Facciano silenzio quelli che hanno dato per venduta laalmeno una decina di volte, ...Lo storico capo tifoso ripercorre la terribile stagione doriana, tracollo sportivo e societario in cui a salvarsi è soltanto il tifo: "Vialli fece il massimo ...

Cessione Sampdoria: Lanna incontra Garrone a Genova. Il motivo Samp News 24

La Procura di Paola ha concluso una nuova indagine sull'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, la figlia Vanessa e il nipote Giorgio ...Lo riporta la testata cosenzachannel.it: con il proprietario del club indagati anche la figlia Vanessa e il nipote Giorgio. Avrebbero causato il dissesto della società Ellemme con pagamenti preferenzi ...