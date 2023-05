...bambini e ragazzi a rischio di sviluppareo diabete di tipo 1 (spesso le due condizioni sono associate) e che potrà contribuire a far emergere il sommerso dell'iceberg della'. ...i risultati delle mie riflessioni. Educazione Civica comprensiva anche dei principi ... in molti casi finisco per avere guai di salute (ad esempio qualche volta si genera la); se mangio ...... non esistano cose come "cibi sì e cibi no",alcuni alimenti che potreste pensare promuovano ... In realtà, questo è vero solo per coloro che soffrono di(una risposta immunitaria al ...

Celiachia, ecco come vivere (e bene) anche con l'intolleranza al glutine ilmessaggero.it

Sarà dedicata ai 600 mila italiani affetti da celiachia la giornata internazionale che si celebrerà il 16 maggio, anche perché almeno il 60% di loro non ha ancora ricevuto ...“Una persona può essere più o meno celiaca quindi, ogni tanto, è possibile ‘trasgredire’ alla dieta senza glutine”. Questi sono solo alcuni dei falsi miti e delle fake news che riguardano la celiachia ...