Cayman | 503 anni fa la scoperta delle famose isole

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ci stiamo preparando in questa puntata di Metropolitan Today a fare un viaggio indietro nel tempo alladi alcunedel mar dei Caraibi divenute oggi un famoso paradisio fiscale. Parleremo di Cristoforo Colombo, di tartarughe e ed esenzioni e detrazioni fiscali. Il 10 maggio del 1503 venivano scoperte le. A questo storico evento è dedicata la puntata di oggi. Prima di parlare dellaandiamo a ricostruirne il contesto storico. Stiamo parlando dell’ultimo viaggio di Cristoforo Colombo nelle Americhe. Stavolta il famoso esploratore italiano era alla ricerca di una via di passaggio per le Indie. L’idea era venuta dopo un funestato viaggio tormentato da un uragano che le aveva costretto a fermarsi a ...