Caterina Collovati contro Luca Barbareschi | “Non credi alle attrici molestate? Loro potrebbero non credere a te”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) MolestieNon si placano le polemiche sulle dichiarazioni di, che in un’intervista ha sminuito le molestie denunciate da alcuni: a tornare sull’argomento, criticando duramente l’attore e regista, è, giornalista e moglie dell’ex calciatore Fulvio. L’opinionista, sempre molto attenta al dibattito sui diritti delle donne, ha infatti commentato le parole diattraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Parliamo di un tema troppo delicato per fare polemica becera, però caro, nello stesso modo in cui tu metti in dubbio gli ...