Caso plusvalenze Juventus | la data della sentenza sulla ridefinizione della penalizzazione

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Nuova udienzaCorte Federale di Appello per quanto riguarda il “. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è stata fissata una nuova. NUOVA– È stata fissata per il 22 maggio l’udienza presso la Corte Federale d’Appello per rivalutare la sanzione nei confrontiper ilpusvalenze. Il nuovo verdetto sularriverà a due giornate dalla fine del campionato. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte ...

C'è la data adesso. La Corte federale di appello della Figc ha fissato l'udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per il. per lunedì 22 maggio . Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla corte il procedimento, per la ridefinizione del - 15 inizialmente inflitto ai bianconeri. ...La Corte federale di appello della Figc - apprende l'ANSA - ha fissato per lunedì 22 maggio l'udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per il. Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla corte il procedimento, per la ridefinizione del - 15 inizialmente inflitto ai bianconeri. . 10 maggio 2023La Corte federale di appello della Figc ha fissato per lunedì 22 maggio l'udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juve per il. Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla corte il procedimento, per la ridefinizione del - 15. ...

Juve, caso plusvalenze: c'è la data della nuova udienza Corriere dello Sport

La nuova udienza del caso plusvalenze si terrà il 22 maggio. La Juventus attende l'esito che può cambiare ancora la classifica.Arrivano novità per quanto riguarda il caso plusvalenze che coinvolge la Juve. Dopo la seconda udienza preliminare che si è tenuta nella giornata di oggi, mercoledì 10 maggio (rivivi QUI la diretta), ...