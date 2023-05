Caso plusvalenze Juve | 22 maggio udienza corte Figc

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Si terrà lunedì 22la nuovadellafederale di appello dellaper la rivalutazione della sanzione allantus per il. Il 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni aveva rinviato alla Cfa il procedimento, per la ridefinizione del -15 inizialmente inflitto al club bianconero. Laè attualmente seconda in classifica con 66 punti. Una nuova penalizzazione rischierebbe di escludere la formazione torinese dalle zone europee della classifica. L'dellad'appello si terrà proprio nella giornata in cui lafa visita all'Empoli nel match per il 36esimo turno della Serie A 2022-2023.

(Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) L'udienza di stamattina davanti al Gup per ilJuventus si apre ... Il 22 maggio ci sarà il nuovo dibattimento in merito alla questionealla Corte d'...... la Corte federale d'appello ha fissato per lunedì 22 maggio l'udienza per ridefinire la sanzione della Juve nel. La situazione Come noto il Collegio ha rinviato alla Corte d'...Si terrà lunedì 22 maggio l'udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juventus nell'inchiesta sulle. Lo ha deciso la Corte federale di appello della Figc, dopo che il Collegio di garanzia del Coni lo scorso 20 aprile ha rinviato alla corte il procedimento per ridefinire la penalizzazione ...

Juve, caso plusvalenze: c'è la data della nuova udienza Corriere dello Sport

(Adnkronos) – Si terrà lunedì 22 maggio la nuova udienza della Corte federale di appello della Figc per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per il caso plusvalenze. Il 20 aprile il Collegio ...Caso plusvalenze: c'è una nuova data per l'udienza della Juventus. Ecco quando si deciderà sul -15 dei bianconeri ...