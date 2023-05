“Caro Alvin | non farlo più con Ilary” Isola dei Famosi 2023 | scoppia il caso sull’inviato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Situazione bruttissima per, l’inviato dell’deitanto amato dal pubblico. I telespettatori avevano richiesto a gran voce la sua conferma nel suo importante ruolo dall’Honduras e la produzione, col placet diBlasi, ha dato l’ok. Eppure non tutti sono proprio favorevoli alla sua presenza, infatti nelle scorse ore è arrivato un attacco più che feroce nei suoi confronti da un personaggio noto. E che coinvolge implicitamente anche un naufrago. Non sappiamo seavrà modo di leggere questa pesante critica, ma certamente la sua esperienza all’deinon è apprezzata proprio da tutti. Sono state messe in dubbio le sue capacità lavorative da questa persona, che preferirebbe quindi vedere altra gente svolgere quel compito. Mediaset non la ...