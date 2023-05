Caro affitti | Valditara | “Problema in città amministrate da centrosinistra” Ira Pd

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il ministro dell'Istruzione dopo le proteste degli studenti: "Giunte non hanno attivato politiche per le residenze dei giovani". Boccia: "Affermazioni senza vergogna". Gualtieri: "Scaricabarile penoso" “Io credo che ildelè grave ma tocca legovernate dal, evidenzio come nelledove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppea Start su Sky. Parole, quelle del ministro, che hanno scatenato la durissima reazione del Pd. “Siamo al fianco dei giovani che in questi giorni stanno protestando e manifestando, da Roma ...