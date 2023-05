Caro affitti | Valditara contro i sindaci di centrosinistra E scoppia la polemica

Leggi su tpi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Io credo che il problema delè grave ma tocca le città governate dal. Evidenzio come nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso”. Queste le parole del ministro dell’Istruzione Giuseppeai microfoni di SkyTG24 in merito alle proteste degli studenti italiani in diverse città per il. Parole che hanno scatenato polemiche. “Ministro disinformato, dovrebbe sapere che il diritto allo studio è una prerogativa del governo e delle Regioni”, ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è invece schierato con gli studenti: “Quello del ...