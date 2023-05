Caro affitti | Valditara attacca i sindaci del centrosinistra Coro di critiche dalle città

Roma, 10 maggio 2023 Le voci di alcuni tra gli studenti che negli ultimi due giorni hanno piazzato le tende all'Università La Sapienza contro il. "Qualcosa va cambiato, non basta ciò che è stato fatto. Adesso, come anche a Milano e Bologna, ilvita messo insieme all'emergenza abitativa è diventato insostenibile per studenti e ...'Ribadiamo il nostro sostegno alla mobilitazione degli studenti contro il. Un'emergenza vera. Sento che questa emergenza non è sentita dal governo. Io francamente mi domando che paese vivano. Con un tratto di penna hanno tagliato 330 milioni al fondo: ...... pur non avendo competenza della questione, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite di Sky Tg24: "Io credo che il problema deltocchi le città governate ...

«Tenete duro, ragazzi: sta per arrivare il bonus tenda! Da quello che so io, ho parlato con il ministro delle Infrastrutture Salvini, è in arrivo, ce l’ha in mente. E ...Uno dei segni distintivi dell’invecchiamento di una persona è quello di cominciare a pensare di appartenere a una generazione che ha fatto molti più sacrifici di quelle ...