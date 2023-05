Caro affitti | nervi tesi nel governo Bernini striglia Valditara | «L’attacco ai sindaci di centrosinistra? Polemica inutile | serve dialogo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sale la tensione tra Lega e Forza Italia suldenunciato da alcuni studenti fuorisede, dopo la protesta di una universitaria accampata in tenda davanti al Politecnico di Milano seguita da altri ragazzi in altri atenei. Dopodel ministro leghista dell’Istruzione e del Merito Giuseppecontro idiche amministrato le città in cui si stanno svolgendo le protesta, fonti del ministero dell’Università parlando di «irritazione» da parte della ministra Annamariaper unacontro gli enti locali considerata «controproducente al raggiungimento di una soluzione efficace e il più possibile condivisa delper gli studenti». Dal ministero guidato dalla ...