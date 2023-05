Caro affitti | le voci degli studenti in presidio con le tende alla Sapienza | Costi insostenibili

Roma, 10 maggio 2023 Le voci di alcuni tra gli studenti che negli ultimi due giorni hanno piazzato le tende all'Università La Sapienza contro il. "Qualcosa va cambiato, non basta ciò che è stato fatto. Adesso, come anche a Milano e Bologna, ilvita messo insieme all'emergenza abitativa è diventato insostenibile per studenti e ...In un servizio de Le Iene andato in onda ieri, martedì 9 maggio, l'inviato Matteo Viviani ha intervistato alcuni passanti sulla questione del, a Milano . 'Buongiorno, abita a Milano', ha domandato la Iena a una signora anziana, la quale, cortesemente, ha risposto di sì. Il caso ha voluto che quella passante fosse in realtà il '...ll ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ospite di Skytg24 parlando delle proteste degli studenti in tenda contro ilin alcune città italiane, aveva dichiarato. ...

In tenda contro il caro affitti: si allarga la protesta degli studenti RaiNews

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il ministro dell’Istruzione Valditara ha accusato le amministrazioni di centrosinistra di essere responsabili del caro affitti nelle città ...