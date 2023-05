Caro affitti | gli studenti universitari protestano | “500 euro per una camera” Da Milano a Roma tende davanti agli atenei Bernini | “Con il Pnrr 60mila posti letto in più”

"Il tema dela Milano è veramente un'emergenza alla quale bisogna dare una forte risposta per gli studenti non si tira indietro il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ma ...È scontro sulle riforme, le proteste degli studenti contro il, Von der Leyen in Ucraina, la condanna di Trump, le celebrazioni di Putin La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Meloni - Schlein, l'intesa non c'è' apre il maggiore quotidiano nazionale.La prima a protestare è stata Ilaria Lamera al Politecnico di Milano, ma le manifestazioni si stanno allargando anche ad altre grandi ...

Contro il caro affitti gli studenti montano le tende in Sapienza RomaToday

Il governo vuole approfondire il tema degli aumenti dei prezzi troppo alti per alcuni prodotti alimentari e per gli affitti: il rischio è che qualcuno stia speculando grazie all'inflazione.Studenti nelle tende per protestare contro il caro affitti. Cosa sta succedendo e quali sono le reazioni delle istituzioni ...