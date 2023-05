(Di mercoledì 10 maggio 2023) Anche asono spuntate le primedegli. Gli attivisti del collettivo Cambiare Rotta, che tuttavia non sono certi di tenerle lì anche per la notte, ne hanno posizionate tre di ...

Gli studenti delle università italiane protestano da giorni contro ilche riguarda tantissime grandi città. Lo fanno allestendo delle tende davanti agli atenei e lamentando come i prezzi deglisiano aumentati a dismisura, creando non pochi problemi ...Nonostante cambino i governi non ci sono misure a sostegno del, serve una forma di reddito per gli studenti". Questo pomeriggio, nonostante la pioggia battente che sta cadendo sulla ...ROMA - Il problema delper gli universitari "esiste e da tanto tempo. Il governo sta investendo tantissimo: abbiamo già messo 400 milioni di euro in legge di Bilancio, un miliardo di euro è previsto nel PNRR. ...

Caro affitti: Bologna, studenti montano tende davanti rettorato - Cronaca Agenzia ANSA

Il sindacato studentesco Unione degli Universitari (Udu), ha chiesto un incontro alla ministra dell'Università Annamaria Bernini che ha varato una task force per occuparsi del caro affitti: fissare ...Gli studenti universitari protestano contro il caro affitti, ma quanto costa davvero - nelle diverse grandi città italiane - un appartamento Il confronto tra i prezzi.