Carne sintetica | Patriarca FI | un rischio per la salute e l’economia Difendiamo la zootecnia in Campania

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Laporta con sé un duplice potenziale pericolo. Uno di natura sanitaria e un altro di natura economica. È fondamentale impedire che questa pietanza finisca nel piatto degli italiani”. Così Annarita, deputata di Forza Italia. Che aggiunge: “Il governo non consentirà strani esperimenti alimentari per inseguire confuse idee di progresso. Che si scontrano con le più elementari norme di tutela della”.: un pericolo pered economia Per la consumazione della– prosegue la parlamentare azzurra – la Fao e l’Organizzazione mondiale della sanità individuano ben 53 rischi potenziali. Dalle allergie al tumore, soprattutto in relazione al ricorso ...