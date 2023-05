Carlo Rossella si è suicidato in diretta tv | la fucilata di Pietro Senaldi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Abbiamo assistito inal suicidio dia DìMartedì, interrogato su Giorgia Meloni, con due occhi che erano due fessure non so come mai, ha detto che il premier è una fascista e che l'Italia non è un Paese democratico. Cosa possiamo dire? Lui è sempre stato comunista quindi la dichiarazione non ci stupisce, è stato berlusconiano per un lunghissimo periodo, a questo punto crediamo non per convinzione. Forse perché ha ricevuto dei lautissimi incarichi. Sorge il sospetto, non è che fa casino per farsi notare e per prendere degli altri incarichi? E' possibile, ma credo non ne valga la pena ingaggiarlo.

L'ex direttore del Tg1 e Tg5asfalta Giorgia Meloni su La7 a Dimartedì'massacra' Giorgia Meloni in diretta tv. Ospite di Giovanni Floris a Dimartedì in onda su La7, l'ex direttore del Tg1 e del Tg5 ...' Giorgia Meloni non mi piace. She's not my cup of tea , non è la mia tazza di tè, come dicono gli inglesi'. Inizia così a Dimartedì (La7) il durissimo giudizio che su Giorgia Meloni dà, ex direttore del Tg1 e del Tg5 e attualmente presidente di Medusa Film, la casa cinematografica di Silvio Berlusconi , di cui è sempre stato un fedelissimo.ribadisce le sue ...'Non mi sono ancora accorto del governo Meloni nella parte positiva, mi sto accorgendo invece di cose negative sia di lei sia della sua compagine': questo il giudizio di, ieri ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. 'Mi sembra sia una compagnia non certo frequentabile, il giro meloniano è un giro che non mi interessa frequentare - ha poi aggiunto ...

