Cardiologia interventistica | Humanitas Gavazzeni fa scuola nel mondo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 maggio 2023), nella giornata di mercoledì 4 maggio, ha partecipato all’Advanced Stroke and Peripheral Intervention Course (ASPIC), congresso internazionale multi-disciplinare dedicato al trattamento delle malattie cardiache e vascolari periferiche con tecniche interventistiche avanzate. Dall’Unità Operativa di Cardioangiologiadi, diretta dal dottor Elvis Brscic, sono stati trasmessi due interventi live in diretta di particolare interesse per la comunità scientifica: un impianto di stent carotideo per la prevenzione dell’ictus cerebrale e il trattamento di un paziente con patologia complessa dell’aorta e delle arterie iliache. La tecnologia avanzata su cui si è focalizzata l’attenzione è stato l’uso della litotrissia endovascolare, trattamento innovativo ...