(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – Nuovo giorno di quiete sui listini deiconsigliati deialla pompa. In lieve rialzo le quotazioni petrolifere. Ancora in lievele medie nazionali deipraticati alla pompa. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,824 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,824, pompe bianche 1,824), diesel a 1,671 euro/litro (-5, compagnie 1,672, pompe bianche 1,669).servito a 1,962 euro/litro (-4, compagnie 2,001, pompe bianche 1,885), diesel a 1,813 euro/litro (-4, compagnie 1,854, pompe bianche 1,733). Gpl servito a ...

Nuovo giorno di quiete sui listini dei prezzi consigliati deialla pompa. In lieve rialzo le quotazioni petrolifere. Ancora in lieve calo le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai ...Nuovo giorno di quiete sui listini dei prezzi consigliati deialla pompa. In lieve rialzo le quotazioni petrolifere. Ancora in lieve calo le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai ....... " Ad esempio, identificare come uniche tecnologie quelle a zero emissioni allo scarico è ... È pertanto di fondamentale importanza sviluppare il concetto dicarbon neutral per ...

Carburanti, prosegue il calo dei prezzi per benzina e gasolio Adnkronos

Riaprono i passi alpini francesi, si riparte! Dal Colle Moncensio siamo scesi in Val Moriana per scoprire nella Savoia canyon, fortini e cascate ...Percorso in salita perle riduzioni delle emissioni nel settore. Non è ancora stato individuato un carburante in grado di sostituire con efficacia quello tradizionale ...