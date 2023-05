Carabinieri smantellano piazza di spaccio nel “Bronx” di Caivano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSpacciavano notevoli quantità di crack e cocaina da una fessurina realizzata in una porta blindata i quattro pusher arrestati dai(Napoli) alle palazzine popolari denominate “”, situate nell’area di Parco Verde, noto complesso residenziale popolare in cui sorge una delle piazze dipiù fiorenti. Alla base smantellata era gestita dai quattro indagati, in particolare da una donna di 56 anni, che è finita in carcere, mentre i suoi complici, in particolare il nipote di 20 anni, e due uomini di 62 e 64 anni, sono stati ristretti ai domiciliari. I, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno scoperto che alcuni degli indagati facevano il palo e c’era un sistema illecito di ...