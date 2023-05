Caporaso SiAmo Ponte | i motivi di una candidatura | “Speranza e cambiamento per tutti noi”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 1 minuto“Mi sono candidato a sindaco diper portare un messaggio dipernoi.stanchi della politica dei favoritismi che ha dominato il nostro paese per troppo tempo, e del consenso dovuto per riconoscenza più che per merito, perché è questo che ha impedito al nostro comune di raggiungere il suo pieno potenziale. Io credo che sia il momento di cambiare le cose e di iniziare a premiare le capacità e il lavoro svolto per il bene comune. Io credo in una politica del fare, dove le parole sono seguite dai fatti e dove la priorità è il bene della nostra comunità. Il mio obiettivo è quello di creare un’amministrazione trasparente, onesta e al servizio dei cittadini. Voglio lavorare duramente per creare un ambiente favorevole alle imprese e al lavoro, ...