Capello | «Tiferò Milan in semifinale Devo ammettere però che…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 maggio 2023) I pronostici si sprecano in queste ultime ore di attesa, anche Fabioha parlato su BeIN Sports FR di-Inter e dell’altradi Champions League. TIFO – Fabionon vede italiane come possibili vincitrici a Istanbul. L’ex allenatore lo conferma parlando in questo modo: «Io penso che la favorita sia il Manchester City. Guardiola è fortunato perché ha 24 giocatori forti, in più anche Haaland. Per questo è migliore delle altre.-Inter? Mi aspetto giocate. Io sono un tifoso del, mache l’Inter è più forte adesso». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...