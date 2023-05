(Di mercoledì 10 maggio 2023)O - "Qualificazione molto vicina per l'Inter" . Questo il 'verdetto' di Fabio, che dopo l'andata della semifinale di Champions League vinta per 2 - 0 dalla squadra di Simone Inzaghi ...

Capello, stoccata durissima al Milan e a Pioli: “Errori madornali” Corriere dello Sport

L'analisi dell'ex tecnico rossonero dopo il ko contro l'Inter nell'andata della semifinale di Champions League: ecco cosa ha detto ...