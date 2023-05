Capello | «Milano | che entusiasmo! Leao assenza importante»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Fabio, ospite negli studi di Sky prima di Milan-Inter, commenta l’imminente derby di, valido per l’andata della semifinale di UEFA Champions League. L’ex allenatore rossonero ha commentato anche l’diECCITAZIONE – Ecco le parole di Fabioa margine del derby ditra Milan e Inter. L’ex tecnico rossonero ha parlato dell’entusiasmo presente ae dell’di Rafael: «C’è eccitazione a. Oltre ai milanesi c’è anche tanta gente da fuori. Partita importantissima che tutti vogliono vincere e tutti hanno paura di perdere.ha fatto la differenza in tantissime partite, è un giocatore unico in Europa. Deve essere sempre raddoppiato, lui ti ...

... in cui trovano coinvolgimento anche il Politecnico dicon il dipartimento di Chimica [Cmic],... I creatori di Limenet - ovvero: Stefano Cappello [CEO & Founder], Giovanni[CTO & Co - ...... Fabio, Paolo Condò, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news In collegamento: Alessandro Del Piero (da Madrid), Filippo Inzaghi (da Reggio Calabria) Dalla Terrazza Sky vista Duomo a: ...Da Eto' a Mancini, da Sheva a Boban e: tutti i talk dellaFootball Week Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...

Da Eto' a Mancini, da Sheva a Boban e Capello : tutti i talk della Milano Football Week Gazzetta

L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta l'intervento di Fabio Capello in occasione dei 'Laureus Awards'. Queste le sue parole sul ...Fabio Capello, ex allenatore del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del derby di Champions League contro l'Inter L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta l'intervento di ...