Caos in RAI | ribaltone allo sport | cosa cambia

Leggi su calciomercatonews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di grandi manovre in Rai con la nomina dei vertici sia per l’azienda che per i Tg: c’entra anhe Raiche avrà una nuova guida Sono giorni di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.