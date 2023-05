Campionato | Arbitri e programma della 27^ giornata

(Di mercoledì 10 maggio 2023) IlSerie C femminile si avvia alla conclusione con il quart’ultimo turnostagione. Le partite27^si giocano domenica 7 Maggio alle 15.30. Un anticipo al sabato, si tratta di Crotone-Chieti inalle 11.00 sul campo “Salvatore Baffa” di Crotonei (Kr). Tre le variazioni di orario di domenica: Cantera Adriatica Pescara-Cosenza prende il via alle 13.30, Res Women-Grifone Gialloverde alle 16.00 e Real Meda-Spezia alle 18.00. Le designazioni arbitrali Girone A: Angelo Baiardo-Lucchese (Pasculli di Como), Independiente Ivrea-Fiammamonza (Testaì di Catania), Orobica Bergamo-Vittuone (Grassi di Forlì), Pinerolo-Azalee Solbiatese (Matina di Palermo), Pro Sesto-Su Planu (Castellano di Nichelino), Real Meda-Spezia (Scuderi di Verona), Città di Pontedera-Freedom (Sassano di ...

... ci sarà Chiffi IL COMUNICATO Si rendono noti i nominativi di, assistenti, IV Ufficiali, V. A. R e A. V. A. R che dirigeranno le gare valide per la 35ª giornata deldi Serie A 2022/...Doveri per il Milan, Marcenaro per l'InterSono stati designati glidella trentacinquesima giornata deldi Serie A, quartultimo turno del girone di ritorno che si apre venerdì con ...10/05/2023 - 13:04 L'AIA ha diffuso i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno le gare valide per la 35ª giornata deldi Serie A 2022/23 in programma a partire da venerdì 12 ...

Serie A, gli arbitri della 35esima giornata di campionato CalcioMercato.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E' Daniele Orsato (ieri quarto uomo in Real Madrid-Manchester City) l'arbitro designato per la partita Bologna-Roma di domenica alle 18. Lo ha reso noto ...