Campania | 5 milioni per cinema e audiovisivi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta Regionale, in attuazione della propria Legge, nella seduta di oggi ha adottato il Programma Triennale di interventi per l’attivitàtografica e audiovisiva 2023/2025. Le risorse che così si rendono disponibili per la prima annualità ammontano a 5di euro. Così suddivise: 2,5per le opere audiovisive; 1,3per la Promozione: 700mila euro per il sostegno all’eserciziotografico; 500mila euro per le attività della Film Commission Regione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.