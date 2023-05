Camion perde gasolio | tamponamenti e disagi in Valle Vitulanese

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoInun’imponente quantità dipersa da un autocarro ha creatoo alla circolazione e impegnato molti uomini anche delle forze dell’ordine. Il fatto è successo a Cautano questo pomeriggio, intorno alle 17, in viale Principe Umberto. La scia di sversamento era lunga diversi chilometri e ha interessato anche via San Giovanni e via Aldo Moro. Chiaro il pericolo causato dalla viscosità del carburante. Una pattuglia dei Carabinieri della locale stazione si è portata sul posto per chiudere alcune arterie e regolamentare il traffico. La scia di, potenzialmente pericolosa per la circolazione, non ha provocato incidenti gravi, ma almeno quattro veicoli sono rimasti coinvolti in micro. Numerose le segnalazioni sulla ...