Camion perde gasolio | chiusa al traffico la Fondo Valle Vitulanese

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoallaper l’intero tracciato da Benevento a Cautano. “Il Settore Tecnico della Provincia di Benevento ha ordinato la chiusura alveicolare dellaper l’intero tracciato da Benevento fino all’innesto della Strada provinciale n. 152 – Rotatoria all’altezza del Convento Sant’Antonio di Vitulano a causa di una grande quantità disversata sull’asfalto per un malfunzionamento di una cisterna che percorreva l’arteria nel primo pomeriggio. La decisione si è resa necessaria per impedire il verificarsi di incidenti stradali. Al momento non è possibile determinare quando sarà possibile provvedere alla rimozione del ...

... mercoledì 10 maggio, sulla carreggiata nord della A/26, in prossimità dell'area di servizio Monferrato Est, dove uncon rimorchio, probabilmente a causa del vento, ha perso la centina di ...Quando uno ha famela testa'. Il momento che l'ha toccata di più 'Quando sono arrivati imilitari che portavano da Bergamo 98 salme destinate alla cremazione. Fu davvero toccante. E ...Code e disagi nella prima mattinata di martedì 9 maggio lungo la tangenziale Ss714 a Montesilvano. Per cause da accertare, un mezzo pesante in transito ha perso alcuni blocchi di cemento che ...

Camion perde olio sulla Briantea: motociclista scivola, due auto fuori strada al ponte di San Martino CiaoComo

Intervento degli agenti della Polizia Stradale di Casale stamani, mercoledì 10 maggio, sulla carreggiata nord della A/26, in prossimità dell’area di servizio Monferrato Est, dove un camion con rimorch ...Perde il controllo del camion e rimane incastrato in cabina: intervento da manuale dei Vigili del Fuoco ...