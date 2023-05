Incidente mortale a Genova , in via Cornigliano , questa mattina. Unha investito due pedoni uccidendone uno. La vittima è una donna 50enne. Il secondo pedone è un uomo di circa 60 anni che è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul ...Incidente mortale questa mattina a Genova , in via Cornigliano. Unha investito due pedoni uccidendone uno. La vittima è una donna 50enne . Il secondo pedone è un uomo di circa 60 anni che è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul ...Incidente mortale a Genova, in via Cornigliano, questa mattina. Unha investito due pedoni uccidendone uno. La vittima è una donna 50enne. Il secondo pedone è un uomo di circa 60 anni che è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul ...

Camion investe due pedoni, muore una donna Euronews Italiano

Incidente mortale a Genova. Un camion ha investito due pedoni, uccidendone uno, in via Cornigliano. La vittima è una donna 50enne, mentre un uomo di circa 60 anni è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.