Camion investe due pedoni a Genova | morta una donna La strada era interdetta ai mezzi pesanti

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Un incidentele a, questa mattina, in zona Ponente e più precisamente in via Cornigliano. Unha investito dueuccidendo unadi 50anni e ferendo un uomo di 60, trasportato in ospedale ma non in pericolo di vita. I dueerano in prossimità delle strisce pedonali. Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i medici del 118 e gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale e la dinamica è stata subito chiara. Da notare, soprattutto, che in via Cornigliano è in vigore il divieto di transito aied è da capire perché l’autoarticolato fosse lì anche se non è la prima volta che iviolano il divieto. Il tema è oggetto di battaglia da parte ...

Camion investe pedoni a Genova, morta una donna e ferito un uomo

