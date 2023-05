Camilla Ciraolo | chi è l’attrice nel cast del film di Pupi Avati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 maggio 2023)è un’attrice comasca che ha recentemente fatto parte deldel nuovodi, “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, uscito nelle sale cinematografiche il 4 maggio 2023.interpreta la protagonista in età giovanile, mentre Edvige Fenech è la protagonista in età più matura. Il talento e la passione per il cinema sembrano essere le caratteristiche principali di. Non resta che attendere per vedere quali nuovi progetti avrà in futuro e quale sarà il suo contributo al mondo del cinema italiano. Di certo nel panorama cinematografico italiano il suo talento è destinato ad occupare uno spazio di primissimo ordine. Il lavoro conè ...