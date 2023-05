Cambio gomme estive 2023 | quando farlo | scadenza e multe previste

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Conto alla rovescia per ildegli pneumatici. La legge prevede che dal 15 aprileè possibile sostituire leinvernali con quelle, anche se c'è tempo fino al 15 maggio per la sostituzione. Chi ha optato per l’acquisto dei pneumatici 4 stagioni può circolare sulle strade per tutto l’anno con le stesse. Dal 15 aprile cade anche l'obbligo di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli (catene), sulle strade in cui tale obbligo è stato segnalato. In alcune regioni o province autonome con condizioni climatiche particolarmente rigide il periodo nel quale vige l’obbligo delle dotazioni invernali può essere però modificato mediante ordinanze delle autorità locali.

PIEMONTE – Piemonte: la Polizia Stradale controlla i pneumatici per il cambio estivo. L’attività di controllo su strada dei pneumatici ha lo scopo di verificare lo stato dei pneumatici di 10.000 autom ...Da martedì 16 maggio in poi chi non ha effettuato il cambio gomme e guida con pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore rispetto a quello della carta di circolazione rischia una multa ...