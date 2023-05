Calhanoglu in panchina Inter | tam-tam impazzito | cosa c' è dietro davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Marcelo Brozovic o Hakan? È l'unico dubbio che Simone Inzaghi deve risolvere in vista dell'euroderby di stasera, mercoledì 10 maggio, contro il Milan di Stefano Pioli. Secondo Prime Video, però, solo uno dei due scenderà in campo da titolare. In questo momento il croato è in vantaggio nelle gerarchie, ma non è da escludere la possibilità di vederli giocare entrambi titolari. Scelto anche l'attacco per il derby di Champions League, che sarà formato da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Danilo D'Ambrosio dovrebbe recuperare per la, mentre resta in dubbio la convocazione di Robin Gosens. Dalmat: “fuori dal 1', impossibile togliere gli altri” Non una bella notizia dunque, qualora fosse vera, per, che contro la sua ex squadra ha un conto aperto dopo l'addio polemico di due estati fa. ...