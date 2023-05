Calderone “No al salario minimo per legge | stimolare contrattazione”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – «Non sono favorevole alper. Penso che sia importate guardare alla direttiva europea sul, là dove c'è un sistema dicollettiva forte come quello che abbiamo noi va assegnata la responsabilità di individuare le soglie minime per i singoli contratti. E' importantela, più che imporre perun importo che potrebbe non essere adeguato alle singole attività e a i contesti territoriali. Credo sia importante dare segnale di rivitalizzazione e dicollettiva». Lo afferma il ministro del Lavoro Marina Elvira, ai microfoni di “Non stop news” su Rtl 102.5. – foto Agenziafotogramma.it – ...

"Non abbiamo mai chiuso la porta ai sindacati. L'incontro del 30 aprile è un segnale importante. Dobbiamo continuare a confrontarci e a ragionare sui singoli temi. Abbiamo lo stesso obiettivo: miglior ...