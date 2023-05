Calciomercato Juventus | Vicario piace ma quanta concorrenza | due big sul portiere

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Lasta pensando a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e tra gli obiettivi sembra esserci anche(LaPresse)Una rosa da puntellare per andare a vivere la prossima stagione da assoluti protagonisti; sembra essere questo il piano della società bianconera che ha intenzione di regalare ad Allegri una serie di elementi di assoluta qualità. Tra i giocatori seguiti occhio alla situazione legata a; l’estremo difensore dell’Empoli sta disputando una stagione di altissimo livello ed è ormai pronto per il definitivo salto di qualità.forte nelle uscite, alte e basse, e molto bravo nel guidare la linea difensiva; nel prossimo mercato estivo ilpotrebbe ricevere diverse offerte visto il suo valore. La...

Oltretutto in quella Champions League i gol segnati in trasferta valevano doppio (e infatti il Milan si qualificò per la finale con lagrazie all'1 - 1 del ritorno in casa dei cugini). Qui ...Questo è il modello Inter, un modello da seguire, quello che una volta era della, un tempo bacino nazionale da cui attingere per la nostra Italia. Che tutto ciò sia da auspicio per il futuro ...Ci sarà l'Euro derby tra Milan è Inter , le semifinali di Europa League , che vedono impegnate lae la Roma. Poi per finire la Fiorentina , sarà anch'essa impegnata in una semifinale europea.

Il direttore sportivo del Napoli potrebbe cambiare sponda a fine stagione sposando il progetto tecnico bianconero, con lui un colpo che tradisce le attese dell'Inter ...Questo sito contribuisce alla audience de Intervistato da Tmw, Claudio Marchisio ha parlato così di un possibile ritorno alla Juve: “Sono argomenti di quando le cose non vanno bene. Per me qualsiasi e ...