Calciomercato Juve | i piani per il futuro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il prossimodellapasserà necessariamente dall’Europa del prossimo anno, se i bianconeri dovessero arrivare fuori allora cambierebbe la strategia Il prossimodellapasserà necessariamente dall’Europa del prossimo anno, se i bianconeri dovessero arrivare fuori allora cambierebbe la strategia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i vari Vlahovic e Rabiot potrebbero dire addio senza Champions. Al contrario dovrebbe rimanere assieme a Di Maria, certo di voler giocare un’altra stagione in bianconero. Senza le Coppe il club potrebbe virare su Scamacca in attacco e il ritorno di Rovella in mezzo al campo, oltre a Frattesi da tempo nel mirino della

Juventus, Massimiliano Allegri al posto di Mourinho. Si cominciano a delineare le possibili mosse per il prossimo anno La Juventus ormai ha deciso di puntare su Giuntoli per la prossima ...Allaintanto Giuntoli può portarsi Stefano Stefanelli, ora ds del Cesena, e Giuseppe Pompilio , suo braccio destro al Napoli: pronti a occupare due caselle nel nuovo organigramma bianconero (......anche della volontà espressa da parte di una cinquantina di piccoli azionisti di costituirsi come parte civile nel processo chiedendo la citazione per responsabilità civile non solo dellama ...

Plusvalenze: pubblicate le motivazioni sul ricorso della Juve contro la Figc, si va verso un nuova penalizzazione Calciomercato.com

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Si è aperta con un colpo di scena la seconda sessione dell'udienza preliminare per i conti della Juventus. Il fondo ...Anche in caso di esclusione dalla prossima Champions League la Juventus proverà a rinforzarsi per tentare di puntare al titolo: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", il ...