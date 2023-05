Calciomercato Genoa | sogno per l’attacco | c’è Piatek dopo la promozione

(Di mercoledì 10 maggio 2023)il ritorno in Serie A il Grifone vuole rinforzare il proprio attacco: c’è ilIlha festeggiato il ritorno in Serie A e ora pensa ad un importante colpo perper festeggiare. Secondo quanto riferisce.com, si tratta di, che a Salerno non ha convinto. Un’ulteriore conferma arriva anche da dal GM delAndres Blazquez, in un’intervista al Secolo XIX : «ha fatto molto bene qui. Può tornare»

, dopo il ritorno in Serie A il Grifone vuole rinforzare il proprio attacco: c'è il sogno Piatek Ilha festeggiato il ritorno in Serie A e ora pensa ad un importante colpo per ...Prima di approfondire i discorsi, ilvuole capire cosa fare con Martinez.Il classe 2000, che in blucerchiato ha disputato 18 gare segnando anche una rete, sarebbe infatti tra i possibili obiettivi di mercato del, bisognoso di rinforzare la propria squadra in vista ...

Genoa, chi può essere il primo acquisto per la Serie A Calciomercato.com

Da una parte del Bisagno all'altra. In procinto di terminare la propria esperienza in prestito alla Sampdoria, l'esterno difensivo del Napoli, Alessandro Zanoli potrebbe proseguire il proprio soggiorn ...Dopo aver festeggiato il ritorno in Serie A, il Genoa sta già iniziando a pianificare le prime mosse di mercato in vista della prossima stagione. In questi giorni i dirigenti rossoblù hanno presentato ...