Calcio | Serie B | sponsor Bkt prepara tour a Frosinone con quattro ex calciatori

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Sarà un evento speciale quello organizzato da Bkt Tires per la partita dell’anno trae Genoa. Il titledellaBKT ha deciso infatti di stare vicino alla tifoseria di casa organizzando un’attività in città che li coinvolga in prima persona”. è il testo del comunicato ufficiale della BKT in merito alla sfida trae Genoa, già promosse nella prossimaA. “A partire dalle ore 12 di sabato 13 maggio presenzierà con ‘A BordoC…ittà”: Una panchina damobile si sposterà toccando alcuni punti storici della città accompagnata daexche hanno fatto la storia del club, Danilo Soddimo, Marco Cari, Angelo Brunello e Paolo Santarelli che autograferanno e regaleranno i palloni ...

... le aule scolastiche, il campetto da, l'orto, lunghi corridoi e sbarre. Nel racconto degli operatori c'è invece il tentativo di dare speranze, in questo esattamente come nellatv. LA ...Arrivano novità per quanto riguarda il caso plusvalenze che coinvolge la Juve . Dopo la seconda udienza preliminare che si è tenuta nella giornata di oggi, mercoledì 10 maggio (rivivi QUI la diretta), ...... che mi portava allo stadio quando eravamo in fondo a tutto e giocavamo inC. Appena pochi ... Napoli è in cima a molte classifiche, non solo a quella del campionato di. Clemente Russo, ...

SERIE B, POSTICIPATA FROSINONE-GENOA - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Napoli ha già archiviato la pratica Scudetto, con il tricolore tornato dagli azzurri a distanza di 33 anni. Un finale di stagione dunque in discesa, con il campionato già vinto e senza altre compet ...Al termine della gara di spareggio, se dovesse persistere la situazione di parità, si procederà allo svolgimento di due tempi supplementari da 15' ciascuno ed eventualmente ai tiri di rigore Lo spareg ...