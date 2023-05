Calcio | Serie A Maresca arbitra Lazio - Lecce | Bologna - Roma a Orsato

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Doveri designato per Spezia - Milan, Marcenaro per Inter - Sassuolo- Sarà Fabioa dirigere, anticipo della 35esima giornata diA in programma venerdì 12 maggio alle ...

Dopo il successo per 3 - 2 nel primo incrocio contro l'Inter in questa stagione (inA lo scorso settembre), il Milan ha perso senza trovare il gol nelle due precedenti partite contro i ...A - 35GIORNATA - 14/05Lazio - Lecce (12/05, ore 20.45) arbitro: Maresca di Napoli Salernitana - Atalanta (13/05, ore 15) arbitro: Piccinini di Forlì Spezia - Milan (13/05, ore 18) arbitro: ......ufficialmente gli arbitri della 35esima giornata del campionato Il designatore arbitrale dellaA ha comunicato ufficialmente gli arbitri della 35ª giornata del campionato italiano di. ...

SERIE B, POSTICIPATA FROSINONE-GENOA - Sportmediaset Sport Mediaset

Doveri designato per Spezia-Milan, Marcenaro per Inter-Sassuolo ROMA (ITALPRESS) - Sarà Fabio Maresca a dirigere Lazio-Lecce, anticipo della ...Mercoledì 10 maggio alle 21.00, in campo Milan e Inter per l'andata della semifinale di Champions League. Il match sarà visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky ...