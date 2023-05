Calcio | Mourinho | ' difficile Dybala e Wijnaldum dal primo minuto'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "che ci siano dal 1'., non impossibile. Dobbiamo capire se possono giocare o no, decidiamo domani mattina". Lo dice José, allenatore della Roma, durante la conferenza stampa per Roma-Bayer Leverkusen, semifinale di andata di Europa League prevista domani sera allo stadio Olimpico. "Stanno facendo il possibile per recuperare - aggiunge il portoghese - siamo pronti a tutto. Il gruppo è felice nonostante i problemi".

Mourinho su Dybala e Smalling "Dybala titolare Aspettiamo domani. La mia sensazione è che non lo sarà. Non voglio passare per bugiardo ma non ti dico no ma penso di no. Bisogna rispettare sempre le ..."La squadra senza problemi ha la qualità sufficiente per fare quello che stava facendo: seconda o terza in campionato e semifinale d'Europa League. Ma la realtà è un'altra e quando noi abbiamo problem ...