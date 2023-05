Calcio | Barça Busquets ' Non è facile ma è il momento di andar via'

"E' arrivato il momento, questa sarà la mia ultima stagione al. E' stato un percorso indimenticabile, sin da bambino guardavo le partite sognando di vestire questa maglia e giocare in questo ...Ad annunciarlo è stato Marca secondo la cui ricostruzione il capitano delavrebbe già comunicato la sua scelta ai compagni di squadra. La sua probabile destinazione Al - Hilal, la formazione ...2022 - 2023 Serie C Girone C Squadra Juve Stabia Tempo di bilanci di fine stagione, pur avendo una partita importante alle porte. La Juve Stabia, dopo la conclusione della regular season, si ...

Calcio Bari, il presidente De Laurentiis ai tifosi: «Uniti per la A» La Gazzetta del Mezzogiorno