Calcio | Allegri | ' nuova penalizzazione? Abbiamo la corazza e non ci sposta più niente'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Torino, 10 mag. - (Adnkronos) - “Non so cosa succederà. Noitalmente unache non cipiù, da questa esperienza ne usciamo fortificati.queste due di Europa League e le altre di campionato: noi sul campo dobbiamo dare il massimo”. Così l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League, in merito ad unaper il caso plusvalenze.

... è stato un anno duro ma sono molto contento qui, sin dal primo giorno ho trovato un gruppo incredibile, eccezionale"), Di Maria parla anche del rapporto cone dell'impatto col...CON- 'Ho avuto grandi allenatori, anche ora con il mister. E' un allenatore eccezionale, ...ITALIANO - 'Ilitaliano è molto più tattico, bisogna difendere molto e uscire in ...Anche per il passaggio del turno, la squadra diè favorita a 1,65, con gli spagnoli in finale a 2,25. I giallorossi ospitano il Bayer Leverkusen all'Olimpico e partono in pole: la vittoria ...

Europa League, Juventus-Siviglia: la conferenza di Allegri Fantacalcio ®

Juventus e Milan pronte a lanciare la sfida ad altre big d’Europa: l’obiettivo è l’astro azzurro Molti lo ritengono uno degli astri nascenti del calcio italiano. Per crescere però ha accettato la ...'All'inizio è stato difficile adattarmi ma ora sono a un buon livello' TORINO (ITALPRESS) - 'Le sensazioni sono positive, abbiamo ottenuto ...